Зеленский заговорил о смерти Путина: политолог оценил сценарии новой войны

Война России против Украины может продолжаться даже при отсутствии Путина / © ТСН

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После интригующего заявления президента Украины Владимира Зеленского в интервью Eurovision News о том, что “Путин умрет скоро, это факт, и все закончится”, многие украинцы по-разному расценили эти слова.

Действительно ли у войны есть шансы на завершение после какого-либо ухода Путина от власти — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал политолог Владимир Фесенко.

Но он отметил, что есть вероятность окончания войны даже в том случае, если Путин останется в ближайшее время живым.

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“Война может закончиться раньше. Скорее, в формате прекращения боевых действий, прекращения огня. По моему мнению, это единственный путь окончания в нынешних условиях”, — говорит Владимир Фесенко.

Политолог приводит следующие аргументы: “Путин ради постепенной отмены санкций, создания новой геополитической ситуации и договоренностей с Трампом теоретически может пойти на это. Не все в это верят и считают возможным, но мы не знаем окончательного ответа. Но если будет прекращение огня, Путин сохраняет инструменты давления на Украину. Думаю, что он может сделать ставку на то, чтобы давить на нас через США. Но есть аргументы относительно продолжения войны. Думаю, что окончательного решения Путин еще не принял”.

Продолжая свою мысль о том, возможна ли война после Путина, Фесенко говорит о следующем: “Противостояние, которое может продолжаться между Россией и Украиной, связано не только с Путиным. К сожалению, антиукраинство, агрессивное отношение к Украине проникло в российское общество. То, что раньше считалось табу, невозможным, стало вероятным”.

По словам политического эксперта, гарантий того, что все остановится после того, как уйдет Путин — нет.

“Если окончится горячая фаза, то противостояние останется. Возможны нарушения режима прекращения огня. Даже если прекратится война, то взаимное неприятие останется на поколения, останется восприятие друг друга как врагов”, — прогнозирует он.

Но допускает, что если после Путина к власти придут условные технократы, которые сосредоточатся на внутреннем развитии, на налаживании контактов с Западом, ситуация сможет понемногу исправляться.

“Но это будет продолжительное время. Но может быть и худший сценарий, если к власти придут работники силовых элит или с агрессивными взглядами. Тогда риски новых войн могут снова возрасти. К сожалению, это уже связано не только с Путиным”, — говорит Фесенко.

Началась бы война, если бы Путина не было

На этот вопрос Владимир Фесенко отвечает так: “Само начало войны, безусловно, связано с решением самого Путина”.

И добавляет: “Вокруг него были люди, которые поддержали эту идею, но не все. Многие явно боялись. Напомню, за два дня до вторжения было заседание Совбеза и было заметно, что часть людей явно нервничала”.

Что повлияло на Путина

По мнению Фесенко, истоки российской агрессии против Украины станут предметом исследований среди историков, политологов и психиатров.

“То, что у Путина произошли некоторые психологические деформации, это многие связывают с COVID-19, с изоляцией во время этой пандемии. Агрессия, негативное отношение Путина к Украине формировались постепенно”, — уверен эксперт.

И продолжает: “Некоторые считают, что корни уходят в детство, молодые годы, но подтверждений этому нет. Агрессия формировалась постепенно. Когда в Украине была Оранжевая революция, то у него была на это негативная реакция. Затем последовало напряжение, связанное с газовыми войнами. Многие считают, что перелом произошел в 2007-2008 годах. Путин считал, что Запад вторгается в постсоветское пространство, которое он считал исключительно своей сферой интересов. Он считал, что именно Запад провоцирует Украину к вступлению в НАТО”.

По мнению политолога, окончательный перелом произошел в 2014 году.

“Путин почувствовал, что можно военным путем решать политические проблемы по отношению к Украине. Тогда он делал ставку на гибридную войну, он был не готов к прямой войне. Созревал постепенно. Антиукраинские комплексы оформились в 2021 году. Он сформулировал свое отношение к Украине, что это, по его мнению, “искусственное государство“. Это было с его стороны оправданием того, что Украину нужно уничтожить. Я думаю, что он напал на нас из-за того, что считал нас и Запад слабыми”, — говорит эксперт.

Россия будет воевать всегда?

На этот вопрос Фесенко ответил так: “Если эта война прекратится хотя бы в формате прекращения огня, то главное для нас — демонстрировать силу. Если Путин будет понимать, что новая попытка войны встретит эффективное сопротивление с нашей стороны и Европы, тогда он, думаю, не решится на новую войну. Если будет расценивать нас и Запад слабыми, риск новой войны будет большим”.

Ранее президент Владимир Зеленский заинтриговал заявлением, что Путин скоро умрет.

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