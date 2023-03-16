Зеленский заговорил об осовобождении Мариуполя и наказании россиян за "одно из самых страшных преступлений"

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину жестокой бомбардировки драмтеатра в Мариуполе подчеркнул, что этот город будет освобожден от оккупантов, а виновные в военных преступлениях — наказаны.

Об этом он сказал 16 марта во время своего традиционного обращения к украинцам.

"Год назад российские военные совершили одно из самых страшных преступлений этой войны. Российские бомбы разрушили театр в Мариуполе. Здание, которое использовалось как укрытие. Там были женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Гражданский объект, сознательно разрушенный оккупантом. Мы до сих пор не знаем точное количество погибших. Сотни людей? Тысяча? Надписи "Дети" рядом со зданием однозначно свидетельствовали о том, кто стал мишенью для России. Одной из многих таких мишеней. За каждую из них государство-зло будет отвечать", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что настанет день, и ВСУ освободят Мариуполь и другие украинские населенные пункты, которые сейчас находятся в оккупации.

"Настанет день, и будет создан трибунал, который будет возвращать справедливость нашему народу. Трибунал, который накажет этого агрессора так же, как были наказаны агрессоры прошлого. Наступит день, и все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов. Всю юридическую работу мы сделаем. Всех партнеров, которые для этого необходимы, мобилизуем. Это уже делается. Каждый день мы приближаем возвращение справедливости для Украины", — сказал президент.

Он также подчеркнул, что российские террористы, бомбившие Украину, не уйдут от наказания.

"А если кто-то из террористов надеется где-то там спрятаться... Не получится. Все, кто бомбил Украину. Кто сжигал наши села, кто бил по украинским городам... По Николаеву, Херсону, по Никополю и Марганцу, по Запорожью, по городам Донбасса, по Харькову, Харьковщине... Все, кто ведет террористический огонь по общинам Черниговской и Сумской областей... Все, кто принес войну в Донецк и Луганск. Все, кто пытался поработить Крым. Вечная память всем нашим людям, всем взрослым и детям, чьи жизни унес российский террор!", — сказал президент Украины.

Напомним, 16 марта 2022 года россияне нанесли авиаудар по драматическому театру в Мариуполе, где местные жители скрывались от постоянных обстрелов. Там могло находиться до 1200 человек. Люди жили в здании, поскольку их жилища уничтожили россияне.

По разным данным, там могло погибнуть от 300 до 600 человек. Тогда выжило всего 130 человек.

После оккупации города россияне похоронили убитых ими людей в братской могиле у поселка Мангуш.

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