Зеленский, Залужный, Кличко и Порошенко: что между ними происходит и какую угрозу это несет Украине — FT

Аналитики издания Financial Times попытались разобраться, что происходит между властями и оппозицией.

Споры между Владимиром Зеленским и его старыми соперниками могут плохо закончиться для военных усилий страны, считают аналитики Financial Times.

Издание анализирует последние скандалы, разразившиеся в украинском политикуме, как считают британские журналисты, на фоне усталости от войны и промедления союзников с военной помощью Украине.

Зеленский и Кличко

Виталий Кличко, мэр Киева и давний политический соперник президента, заявил в пятницу, 1 декабря, немецким СМИ, что Украина при Владимире Зеленском "катится к авторитаризму".

"В какой-то момент мы больше не будем отличаться от России, где все зависит от капризов одного человека", — заявил Кличко, который, как считают в FT, имеет президентские амбиции.

Мэр Киева Виталий Кличко, как считают, имеет президентские амбиции / Фото: Associated Press

Мэр Киева говорил о наступлении власти на местное самоуправление и концентрацию всей власти в государстве в одних руках и в Офисе президента. Он напоминал, что неугодных ОП мэров городов увольняют, как это произошло в Чернигове.

"Это беспрецедентная публичная критика президента с начала полномасштабного вторжения России и кульминация личного недовольства среди старых оппонентов президента", — пишет британское издание.

Среди обвинений Кличко в адрес президента Зеленского, между прочим, плохая подготовка Украины к войне.

“Люди удивляются, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне, почему Зеленский до последнего возражал, что она будет. .. или [как] россияне могли так быстро добраться до Киева ”, — цитирует украинская политика FT.

Зеленский ответил в воскресенье, 3 декабря, призвав общественность " помнить, что борьба за судьбу Украины продолжается " и что "она ведется не в социальных сетях, не в политических спорах, не в ссорах".

На заявление Кличко об "авторитаризме Зеленского" также отреагировал министр обороны Рустем Умеров, считающий ее проявлением борьбы за власть.

"Я думаю комментарии мэра свидетельствуют о начале политического сезона", — заявил Умеров в эфире канала FoxNews во время визита в США.

Зеленский и Порошенко

Еще один конфликт, пишет FT, разразился в очередной раз между Зеленским и его предшественником и ожесточенным оппонентом Петром Порошенко после того, как 1 декабря его не пропустили пограничники.

Порошенко направлялся на встречи с западными лидерами, в частности, в Польше и США. Как выяснилось впоследствии, власти в последний момент отменили разрешение на выезд через письмо от спецслужб.

Знову театр абсурду на кордоні.



Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили.



Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту.



У… pic.twitter.com/xba9y4zD82 — Петро Порошенко (@poroshenko) December 1, 2023

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что посоветовала парламенту отменить разрешение на поездку Порошенко после того, как стало известно о его возможной встрече с венгерским лидером Орбаном. В ведомстве заявили, что российская разведка планировала использовать встречу в собственных пропагандистских целях и посеять раздор в Киеве, пишет Financial Times.

Лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Порошенко заявил, что хотел попытаться заверить Орбана, убежденного скептика в отношении Украины, поддержать вступление страны в ЕС. Но встретиться с ним он планировал раньше, а не этой поездки.

Порошенко назвал решение запретить ему выезд из страны "бессмысленным, безосновательным и дискредитирующим не только оппозицию, но и демократию в Украине".

Политическую рознь внутри страны аналитики FT считают тревожным признаком, и что единство, державшее страну перед лицом российской агрессии, начинает разрушаться.

Углубление разногласий и обливание друг друга грязью происходят на фоне острых дебатов в США и ЕС по поводу предстоящей финансовой и военной помощи Киеву, отмечает издание.

По мнению некоторых аналитиков, эти внутренние распри могут демотивировать союзников в дальнейшем помогать Украине.

Политолог и директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко назвал комментарии Кличко "преувеличенными", а полномочия, предоставленные Зеленскому в условиях военного положения, "очень ограниченными и временными".

После начала полномасштабного вторжения России в прошлом году украинский парламент принял закон о чрезвычайных полномочиях, необходимых президенту для защиты страны и перевода ее в военное положение.

"По окончании войны военное положение прекратится и послевоенные выборы, скорее всего, возобновят парламентско-президентскую форму правления в Украине", — цитирует Фесенко Financial Times.

Зеленский и Залужный

Кроме политического соперничества, в прошлом месяце вышло на поверхность давнее напряжение между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, пишет издание.

Поводом стала колонка и интервью Залужного журнала The Economist, в которых он заявил, что ситуация на фронте назвал "тупиком".

Валерий Залужный

Он получил быстрый отпор президента, который настаивал на том, что слово "тупик" неправильно, хотя позже он также признал, что контрнаступление не достигло своих целей.

Тогда Зеленский без уведомления уволил командующего сил спецопераций ВСУ Виктора Хоренко, которого считали приближенным к Залужному. В то же время появилось предположение о возможной отставке и самого Залужного, отмечают аналитики FT.

Это соперничество может иметь политическую подоплеку после того, как последние закрытые опросы показали, что Залужный может быть сильным соперником Зеленского на выборах, если бы они состоялись сейчас. В то же время сам Залужный о своих намерениях идти в политику ни разу не заявлял, отметили в издании.

Рука Кремля?

Хотя многие считают внутреннюю борьбу возвращением обычной украинской политики, некоторые видят в ссорах руку Кремля, пишет FT.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал спор между Зеленским и Залужным "российской пропагандой" и "дезинформацией", отрицая, что между ними есть настоящий конфликт.

Александр Литвиненко, глава внешней разведки Украины, предупредил в прошлом месяце, что Москва наращивает усилия, чтобы дестабилизировать Украину. Для этого Кремль и разжигает недовольство среди политической и военной элиты страны в надежде повлиять на смену руководства.

Политолог Фесенко уверен, что политическому классу Украины нужно отвергнуть разногласия и "наложить суровое табу на все внутренние дебаты" ради будущего страны.

"Зеленскому и Залужному, Порошенко и Кличко всем влиятельным политическим фигурам" надо бороться с внешним врагом, а не между собой, сказал он.

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