Зеленский: Запад боится, что РФ проиграет войну, но и не хочет, чтобы проиграла Украина

Владимир Зеленский отметил, что у союзников разные взгляды на окончание войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины и ее западных союзников есть "одинаковые ценности", но часто "разные взгляды", особенно на то, как должна закончиться война.

Об этом глава государства сказал в интервью AFP.

"Мы находимся в абсурдной ситуации, когда Запад опасается, что Россия проиграет войну. И он не хочет, чтобы Украина проиграла ее", - заявил Зеленский.

На вопрос о возможности сценария прекращения боевых действий, подобного установившему разделительную линию на Корейском полуострове, Зеленский ответил.

"Каждый хочет найти какую-нибудь модель, позволяющую быстрее закончить войну".

Владимир Зеленский подчеркнул, что глобальные игроки, в частности Китай, "имеют влияние на Россию. И чем больше таких стран будет на нашей стороне, на стороне окончания войны, я бы сказал, тем больше России придется двигаться и считаться".

"Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас, тогда как Запад хочет, чтобы война закончилась. Точка. Как можно скорее. И для них это справедливый мир", - сказал президент.

Президент также призвал Китай и развитые страны мира принять участие в Саммите мира, который в следующем месяце пройдет в Швейцарии.

Напомним, Зеленский заявил, что потребности Украины в ПВО закрыты только на четверть.

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