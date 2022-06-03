Зеленский записал видео по случаю 100 днем войны: состав руководителей страны не изменился

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу 100 дней войны.
В ролике глава государства находится вместе с первыми лицами страны. Такое же видео президент выпустил в первые дни войны, когда российские оккупанты распространяли фейки о том, что Зеленский выехал с государства.
Соответствующий видеоролик глава государства опубликовал на своей странице в соцсети.
Владимира Зеленского видно в окружении главы ОП Андрея Ермака, его советника Михаила Подоляка, руководителя фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамии, а также премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
За 100 дней войны состав руководителей страны не изменился.
"Защищаем Украину уже 100 дней. Победа – за нами!" – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что российские оккупанты настолько дикие и ограниченные, что начали уже красть магниты с холодильников.
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