Зеленский запретил чиновникам, нардепам, правоохранителям и судьям ехать за границу во время войны

Представители власти могут ехать за границу только в командировку.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 23 января о запрете выезда за границу украинским чиновникам, правоохранителям, судьям и другим представителям государственных органов власти.

Об этом говорится в указе Зеленского, опубликованном на официальном сайте президента.

Своим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете выезда за границу украинским представителям власти, должностным лицам силовых структур, судьям, нардепам и другим чиновникам. Кабинет министров в 5-ти дневный срок должен внести изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Теперь представителям всех ветвей власти можно ехать за границу только в рабочую командировку.

Скриншот по указу президента

Будут контролировать выезд должностных лиц за границу СБУ и Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, в Украине произошел скандал из-за того, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко во время войны уехал в отпуск в Испанию.

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что "если чиновники хотят отдыхать — пусть это делают вне государственной службы".

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