Зеленский заслушал разведку: где готовится наступать Путин

Российские войска перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении за 11 августа.

Зеленский заслушал доклады разведки и военного командования о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится.

Глава государства уверен, что диктатор точно не готовится к прекращению огня и войны.

«Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать по-прежнему давить на Украину так, как и раньше. Нет никакого признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации, пока нет», — заявил он.

Напротив, россияне перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции.

«Если кто готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать наших партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и российском планировании дальнейших действий», — подытожил президент.

Ранее DeepState и Сергей Стерненко сообщили о прорыве фронта в Донецкой области в направлении Доброполья и Краматорска.