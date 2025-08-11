ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1486
Время на прочтение
1 мин

Зеленский заслушал разведку: где готовится наступать Путин

Зеленский не видит никакого признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Российские войска перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении за 11 августа.

Зеленский заслушал доклады разведки и военного командования о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится.

Глава государства уверен, что диктатор точно не готовится к прекращению огня и войны.

«Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать по-прежнему давить на Украину так, как и раньше. Нет никакого признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации, пока нет», — заявил он.

Напротив, россияне перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции.

«Если кто готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать наших партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и российском планировании дальнейших действий», — подытожил президент.

Ранее DeepState и Сергей Стерненко сообщили о прорыве фронта в Донецкой области в направлении Доброполья и Краматорска.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie