Зеленский заявил, что деблокировать сейчас Мариуполь военным путем невозможно, и объяснил почему

Зеленский заявил, что деблокировать сейчас Мариуполь военным путем невозможно, и объяснил почему

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас разблокировать Мариуполь военным путем невозможно.

Глава государства пояснил, что Украина пока не имеет такого тяжелого вооружения, которое позволило бы деблокировать Мариуполь.

Об этом украинский президент рассказал во время совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в Киеве в воскресенье, 8 мая.

"Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сегодня. Это не мнения, это выводы руководства нашей армии", — подчеркнул он.

В то же время Зеленский напомнил, что с мариупольского завода "Азовсталь" удалось эвакуировать всех гражданских людей. Он добавил, что высшее политическое руководство РФ осознанно "не хотят выпускать наших военных" с завода.

Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что Украина вернет все свои территории, "когда будет такая возможность".

Напомним, в воскресенье, 8 мая, в уничтоженном РФ Ирпене находился канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Его сопровождают министерша иностранных дел Мелани Жоли и вице-премьер, министерша финансов Христя Фриланд. После увиденного Трюдо был шокирован разрушениями, нанесенными русскими войсками во время оккупации.

После этого канадский премьер-министр Джастин Трюдо приехал в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В настоящее время подробностей переговоров нет, в то же время украинский президент, комментируя встречу с Трюдо, уверен, что "совместными усилиями нам удастся преодолеть все вызовы".

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