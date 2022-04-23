Зеленский заявил, что для подачи воды в Крым России нужно сделать несколько шагов и она не остановится

Зеленский заявил, что для подачи воды в Крым России нужно сделать несколько шагов и она не остановится

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что питьевая вода в аннексированный РФ Крым, не смотря на захват оккупантов Каховской ГЭС, еще не пошла, но они сделают все, чтобы это произошло.

Об этом он заявил 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

"Они (ред.- Россия) хотят сделать коридор и иметь питьевую воду в Крыму, они ее уже имеют, они уже заняли эти территории. Хотя не так все просто, воды нет, коридора мало. Там еще несколько шагов нужно им сделать. Я не верю, что эти люди будут останавливаться", – заявил Зеленский.

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Президент также подчеркнул, что оккупантов нужно остановить, поскольку от этого будет зависеть позиция Украины на переговорах.

"Если мы их будем останавливать — тогда переговоры будут. Если мы сможем укрепить свои позиции, тогда укрепится моя позиция на переговорах. Нельзя силой и такой бесчеловечностью победить наше государство", — добавил Зеленский.

Стоит отметить, что россияне захватили Каховскую ГЭС и взорвали одну из дамб, в результате чего частично вода пошла по Северокрымскому каналу, но этого недостаточно. Об этом 12 марта сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и добавил, что вода не может идти сама – это нужно понимать. Это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями.

Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции Зеленского на YouTube-канале ТСН:

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 59-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.