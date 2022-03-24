Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным, но не собирается выполнять кремлевские ультиматумы

Зеленский подчеркнул, что был готов к такой встрече еще с начала своего президентства, ведь война в Украине длится уже 8 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, однако не намерен выполнять российские ультиматумы.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Я был готов к этой встрече на протяжении всех последних лет, когда уже был Президентом Украины. Ведь война в нашей стране длится уже 8 лет, хотя раньше Россия и заявляла всему миру, что их нет на нашем востоке. В течение месяца продолжается широкомасштабная война России против Украины. Я готов к этой встрече и сейчас, о чем неоднократно публично заявлял. Всем нам нужен мир. Мы готовы обсуждать условия прекращения огня, условия мира, но не готовы выполнять ультиматумы", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом страны-оккупанта Владимиром Путиным могут состояться в ближайшее время. Подоляк подчеркнул, что любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины.

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