Зеленский заявил, что "мир ликвидирует Путина, если он и дальше будет угрожать ядерным оружием"

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что мир найдет способ ликвидировать российского диктатора Путина, если тот и дальше будет угрожать применением ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Зеленский подчеркнул, что Путин стал опасным для Украины еще в 2014 году, когда РФ оккупировала часть Украины. В феврале 2022 года диктатор начал полномасштабную войну и откровенно угрожает уничтожить украинцев и наше государство.

Украинский лидер подчеркнул, что он считает, что Путин боится за свою жизнь, а потому не рискнет применить ядерное оружие. В то же время президент добавил, что он не хочет быть гарантом для "неадекватного человека, который в XXI веке начал войну против своего соседа".

"Я могу сказать свое мнение. Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи", – сказал он.

Напомним, Путин заявил о развитии "ядерной триады" и попугал новыми ракетами.

Американский президент Джо Байден не исключает, что глава Кремля может использовать тактическое ядерное оружие.

Впрочем, в украинской разведке не видят повышенного риска применения такого вооружения Россией.

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