Зеленский не будет вести переговоры с действующим президентом РФ Путиным

Украина была и остается лидером в переговорных усилиях с РФ по прекращению войны, которую развязала страна-агрессор. Однако вести переговоры с Путиным наше государство не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с действующим президентом РФ Путиным.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем дневном обращении 30 сентября.

"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных: честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честь. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что Украина должна зафиксировать юридически все то, чего добились фактически. Именно в Украине решается судьба демократии в противостоянии тирании.

"Именно здесь – прочностью наших государственных границ мы можем закрепить прочность границ всех европейских государств. Мы можем гарантировать, что никто больше не отважится возвращать войну на наш континент. Именно здесь, в Украине, ценности нашего евроатлантического сообщества получили настоящую живую энергию — силу борющегося за свободу народа и силу народов, помогающих в этой борьбе. Мы де-факто союзники – это уже достигнуто. Мы де-факто уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса – они реальны для Украины, они реальны на поле боя”, — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает реализовать гарантии безопасности для Украины и всей Европы согласно "Киевскому договору безопасности".

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