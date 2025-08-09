Зеленский заявил, что не даст Путину «второй попытки разделения Украины»

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский уверен, что Россия и ее диктатор Путин не откажется от попыток полностью покорить нашу страну, даже если сейчас все требования Кремля будут выполнены.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем видеообращении за 9 августа.

Зеленский напомнил, что Путину дали взять Крым, что привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях.

Реклама

Дальше диктатор не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах до февраля 2022 года. Это привело к полномасштабной войне и оккупации еще частей Украины. Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват части Херсонщины, Запорожья, полной территории Луганщины, Донетчины, Крыма.

«Эту вторую попытку разделения России мы не дадим. Зная Россию — где вторая, там и третья. Поэтому стоим крепко, на четких украинских позициях. Мы должны закончить войну достойным миром, который будет основан на четкой, надежной архитектуре безопасности. Партнеры готовы нам с этим помогать», — заверил Зеленский.

Напомним, сегодня президент Зеленский отклонил предложение президента Трампа об «обмене территориями», сославшись на Конституцию Украины, которая говорит, что украинская территория неделима и неприкосновенна.

Глава государства сегодня провел ряд разговоров с мировыми лидерами, где посетовал, что Украине навязывают «обмен» территорий без гарантий.

Реклама

В The New York Times считают, что заявление Зеленского об отказе от предложения Трампа может раздражать Трампа.