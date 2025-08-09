- Дата публикации
Категория
- Война
764
1 мин
Зеленский заявил, что не даст Путину «второй попытки разделения Украины»
Зеленский заявил, что хочет закончить войну «достойным миром, который будет основан на четкой, надежной архитектуре безопасности».
Президент Владимир Зеленский уверен, что Россия и ее диктатор Путин не откажется от попыток полностью покорить нашу страну, даже если сейчас все требования Кремля будут выполнены.
Об этом глава государства заявил в своем вечернем видеообращении за 9 августа.
Зеленский напомнил, что Путину дали взять Крым, что привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях.
Дальше диктатор не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах до февраля 2022 года. Это привело к полномасштабной войне и оккупации еще частей Украины. Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват части Херсонщины, Запорожья, полной территории Луганщины, Донетчины, Крыма.
«Эту вторую попытку разделения России мы не дадим. Зная Россию — где вторая, там и третья. Поэтому стоим крепко, на четких украинских позициях. Мы должны закончить войну достойным миром, который будет основан на четкой, надежной архитектуре безопасности. Партнеры готовы нам с этим помогать», — заверил Зеленский.
Напомним, сегодня президент Зеленский отклонил предложение президента Трампа об «обмене территориями», сославшись на Конституцию Украины, которая говорит, что украинская территория неделима и неприкосновенна.
Глава государства сегодня провел ряд разговоров с мировыми лидерами, где посетовал, что Украине навязывают «обмен» территорий без гарантий.
В The New York Times считают, что заявление Зеленского об отказе от предложения Трампа может раздражать Трампа.