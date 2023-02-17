Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс: "Мы должны освободить Украину и мир"

Украинский лидер подчеркнул, что Украина ожидает победу не только над Путиным, но и над "путинизмом".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится ни на один компромисс. По его словам, украинцы освобождают не только свою территорию, но и мир.

Об этом он сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

"Мы стремимся призвать каждый европейский институт задействовать все аспекты мировой экономики для того, чтобы понять, что шанс на свободу есть. Он начинается от нашей границы и дальше на Восток. Это наша четкая позиция. Не является ли это доказательством силы идеи свободы? Решительность никогда не является абстрактным понятием", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский говорит, что российский диктатор Владимир Путин боится потерять себя в своем государстве. А именно этим для него обернется праздник в войне против Украины, которую затеял Кремль.

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Глава государства также уверен, что современное оружие и военная техника от западных партнеров приблизят окончание войны и победу украинских военных.

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