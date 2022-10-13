Зеленский заявил, что он будет готов вести переговоры с РФ, но есть одно исключение

Украинский президент Владимир Зеленский будет готов вести переговоры с РФ, но только с теми россиянами, которые ищут мир, а не ставят ультиматумы.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому общественному вещателю ZDF.

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"С тем, кто хочет обрести мир, мы готовы говорить... Я был готов говорить с Путиным с первого дня своего президентского срока, я выходил максимально на контакт... А мне все время предлагали какие-то ультиматумы, я даже не мог поговорить. .. Они не хотели говорить ни по телефону, никак...", — рассказал глава Украины.

Зеленский сообщил, что после полномасштабного вторжения российский диктатор Владимир Путин все же заявил, что готов разговаривать, но после страшных преступлений его армии украинские власти отказались с ним вести переговоры.

"Да кто он такой? Он убил людей, его воины насиловали детей. Он говорит, что мы все придумали..., а параллельно 100 ударов бьет по центру Киева. Это нацизм в чистом виде с его стороны", — сказал он.

Интервью Зеленского немецкому телеканалу ZDF

В интервью немецкому вещателю ZDF президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможного ядерного удара РФ, недавних ракетных атак россиян по газотранспортной инфраструктуре Украины и то, что Путин является "не совсем адекватным человеком".

Глава Украины не исключает, что риск применения Россией ядерного оружия все еще остается. Впрочем, несмотря на ядерные угрозы российского диктатора Путина, Европа не должна позволять себя шантажировать, а наоборот – показать российскому диктатору, что он в изоляции.

Зеленский считает, что российские войска будут продолжать обстреливать Украину для того, чтобы разрушить газотранспортную инфраструктуру, поскольку их главная цель — перекрыть поставки газа в Европу, и, в частности, Германии. Также он выразил мнение, что именно Россия причастна к истокам газа на "Северном потоке".

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