Зеленский заявил, что польские танки уже находятся на поле боя

Танки, переданные правительством Польши украинским военным для защиты от российских агрессоров, уже находятся на поле боя.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, информирует РБК-Украина.

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Он заявил, что пребывание в поле боя танков от Польши показывает лидерство Варшавы в танковой коалиции.

"Мне приятно констатировать, что наши предварительные договоренности уже выполнены. Есть очевидное польское лидерство в танковой коалиции. Польские танки уже на поле боя в Украине", – заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные получили на вооружение американский зенитно-ракетный комплекс Avenger, который может "работать" по целям как днем, так и ночью.

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша в скором времени передаст украинским Вооруженным силам еще четыре истребителя МиГ-29. В настоящее время Украина получила от Варшавы четыре боевых самолета.

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