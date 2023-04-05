Зеленский заявил, что польские танки уже находятся на поле боя

Глава государства подчеркнул лидерство Польши в танковой коалиции.
Танки, переданные правительством Польши украинским военным для защиты от российских агрессоров, уже находятся на поле боя.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, информирует РБК-Украина.
Он заявил, что пребывание в поле боя танков от Польши показывает лидерство Варшавы в танковой коалиции.
"Мне приятно констатировать, что наши предварительные договоренности уже выполнены. Есть очевидное польское лидерство в танковой коалиции. Польские танки уже на поле боя в Украине", – заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные получили на вооружение американский зенитно-ракетный комплекс Avenger, который может "работать" по целям как днем, так и ночью.
Кроме того, мы ранее информировали, что Польша в скором времени передаст украинским Вооруженным силам еще четыре истребителя МиГ-29. В настоящее время Украина получила от Варшавы четыре боевых самолета.
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