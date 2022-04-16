Зеленский заявил, что после переговоров с Россией могут быть подписаны два документа

Зеленский заявил, что после переговоров с Россией могут быть подписаны два документа

Однако РФ хотела бы видеть только одно соглашение, сказал глава государства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров с Россией о войне могут быть подписаны два документа, один из которых – гарантии безопасности для Украины.

Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистами, сообщает "РБК-Украина".

"РФ хотела бы видеть один договор, куда бы все вошло. Но не все страны готовы сидеть с россиянами за одним столом после Бучи, Бородянки", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в результате переговоров могут появиться два документа: один – по гарантиям безопасности для Украины, второй – непосредственно соглашение между Украиной и Россией.

Напомним, 12 апреля на космодроме "Восточный" президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной зашли в тупик.

После этого советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что после последних переговоров Украины с Россией в Стамбуле были сигналы о том, что заключение мирного соглашения уже близко. Однако после заявлений Путина на космодроме "Восточный" стало ясно, что Россия избрала статус войны.

Читайте также: