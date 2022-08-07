Зеленский заявил, что после псевдореферендумов на оккупированных территориях переговоры будут невозможны

Президент Зеленский резко осудил возможное проведение референдумов на оккупированных территориях. Он отметил, что если это произойдет, то о переговорах между Россией и Украиной можно забыть.
В случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях для России будет закрыта возможность переговоров с Украиной и цивилизованным миром.
Об этом в вечернем обращении 7 августа сказал президент Владимир Зеленский.
"В это летнее время еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашего государства. Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной", — предупредил Зеленский.
Президент подчеркнул, что "позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент".
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