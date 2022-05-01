Зеленский заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы эвакуировать людей из Мариуполя

Зеленский заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы эвакуировать людей из Мариуполя

Сегодня, 1 мая, из заблокированного россиянами Мариуполя удалось эвакуировать гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что несмотря на все сложности, эвакуация мирных жителей будет продолжаться и дальше.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Будем и дальше делать все, чтобы эвакуировать наших людей из "Азовстали" и из Мариуполя, в целом", — сообщил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что организация гуманитарных коридоров – это сложный процесс. Впрочем, благодаря этому удалось спасти более 350 тысяч гражданских.

"Организация таких гуманитарных коридоров – это один из элементов переговорного процесса, который продолжается. Он очень сложен. Тем не менее, но как бы сложно ни было, удалось спасли более 350 тысяч человек из районов боевых действий", — добавил Зеленский.

"Удалось вывезти уже более 100 гражданских", - Зеленский об эвакуации из "Азовстали"

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что эвакуация гражданского населения из "Азовстали" в Мариуполе продолжается. Первая группа примерно из 100 человек уже едет на подконтрольную Украине территорию.

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