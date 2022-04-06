Зеленский заявил, что Путин и все, кто отдавал и исполнял приказы в Буче – военные преступники

Глава страны отметил, что наказать нужно всех, кто причастен к войне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин и все, кто отдавал приказы – военные преступники.

Так он ответил журналистке турецкого канала Habertürk на вопрос, считает ли президента РФ преступником после резни в Буче. Глава страны отметил, что наказать нужно всех, кто разрабатывал операцию, отдал приказы и тех, кто их исполнял.

"Я считаю, что российская армия, политическое руководство, все, кто разрабатывал эту операцию, отдал приказы, кто исполнял их – все военные преступники. Нельзя будет наказать одного человека за эти преступления. Международное сообщество и Российская Федерация должны знать, что это массовое преступление, за которым стоят приказы многих людей, многих структур, многих политических решений. Оправдания этому нет. Поэтому должны все понести ответственность", – добавил политик.

Напомним, Зеленский рассказал, как предотвратить агрессию России в будущем. Президент говорит, что следует создать серьезный юридический договор.

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