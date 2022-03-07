Зеленский заявил, что Путин не рассчитывал на храбрость украинцев, протестующих против оккупантов

Зеленский сказал, что у людей есть мощное оружие – это храбрость и верность.

Президент Владимир Зеленский отметил, что граждане Украины, которые в эти дни выходят, будут протестовать против оккупантов — Герои.

Об этом глава государства заявил в новом видеообращении 7 марта.

"Посмотрите сегодня на нашу страну. Чаплинка, Мелитополь, Токмак, Новотроицкое, Херсон, Старобельск. Везде люди защищали себя, хоть у них и нет там оружия. Но это наши люди, поэтому оружие у них есть, у них есть храбрость, верность, а значит способность выйти и говорить: "Я здесь. Это мой и я не отдам свой город, свою громаду, свою Украину". Каждый украинец, каждая украинка, которая вчера, сегодня и завтра будут протестовать против оккупантов – Герои. Мы кричим на оккупантов вместе с вами, мы стоим на площадях вместе с вами, мы не боимся вместе с вами, когда оккупанты открывают огонь и пытаются всех разогнать. Вы не отступаете, мы не отступаем. А тот, кто повторял: "Мы один народ", точно не рассчитывал на столь мощную реакцию. На юге нашей страны развернулось такое национальное движение, такое мощное проявление украинскости, которое там на улицах и на площадях мы никогда еще не видели, и которое для РФ — страшный сон... Они забыли, что мы не боимся автозаков и дубинок, не боимся танков, не боимся пулеметов, когда на нашей стороне главное – правда. Как сейчас — Мариуполь и Харьков, Чернигов и Сумы, Одесса и Киев, Николаев, Житомир и Коростень, Овруч и многие другие города", — сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что после войны состоится восстановление всех разрушенных оккупантами городов и они станут лучше любого города в России.

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