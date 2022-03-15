Зеленский заявил, что РФ из-за нападения на Украину переживает беспрецедентный удар по человеческому капиталу

Зеленский заявил, что Россия сама наносит удары.

Россия, обстреливая Украину, с каждым ударом все больше уничтожает себя. Каждый удар по украинской территории – это шаги к самоизоляции, бедности, деградации РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 15 марта.

"Сейчас Россия разрушает себя. Потому что каждый выстрел по Украине, каждый удар по Украине - это шаги к самоуничтожению России, шаги к самоизоляции, бедности, деградации. РФ покидают все, кто хочет жить и у него есть чем думать. И ученые, артисты, бизнесмены, программисты. Такого удара по человеческому капиталу РФ не переживала уже десятки лет. Такого удара, который нанесла сама, но нас это не волнует, это не наш вопрос. Наш вопрос - сохранить своих людей, силу нашего общества...", – сказал Зеленский.

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