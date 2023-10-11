Зеленский заявил, что РФ не собирается заканчивать войну, и назвал цели Путина

Российский президент-диктатор Владимир Путин не собирается останавливать начатую в Украине войну. Более того - он не хочет останавливаться только на нашей стране.

Об этом глава государства сказал в интервью Digi24.ro.

"Я буду очень честным. Он не хочет ничего заканчивать, ему неинтересно, этого никогда не будет. Рукопожатие ничего не означает. Если вы хотите остановить войну, вы сделаете все возможное, чтобы остановить ее, вы разговариваете со всеми людьми, готовыми к переговорам. Но он этого не хочет. В голове он хочет двигаться вперед, и не только в Украине, это проблема", - высказался Зеленский.

Он отмечает, что нет никого, "кто заинтересован в возвращении к тем отношениям, которые были раньше с Россией". Тем более, отмечает украинский лидер, кремлевский диктатор "хочет двигаться вперед - и не только в Украине". Он считает, что первой целью Путина будут бывшие советские республики, прежде всего, это государства Балтии, которые сейчас являются членами НАТО, и Молдова.

Зеленский говорит, что Кремль заинтересован в глобализации конфликтов. На Москву стоит давить, поставить "гуманный ультиматум, который принудит ее к переговорам".

"Для одних война – это трагедия, для других – открывает возможности. Они хотят долгосрочной дестабилизации мира", – сказал он.

Как сообщалось, Владимир Зеленский высказался об окончании войны. По его словам, война РФ против Украины находится уже в заключительном периоде. Впрочем, он может быть самым трудным.

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