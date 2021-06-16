Зеленский заявил, что РФ отрабатывает захват Одессы, Харькова и Киева

Президент предупредил об опасности совместных военных учений РФ и Беларуси "Запад-2021".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2021" будут отрабатывать варианты возможного захвата украинских городов.

Об этом глава государства рассказал в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого приводит Офис президента.

"Если возвращаться к России, они говорят: "Мы тут при чем? Вы говорите с этими товарищами из "ДНР/ЛНР". Тогда вопрос: а "Запад-2021". Учения, вы ведете — не "ЛДНР, не ОРДЛО, это вы (Россия — ред.) проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь — по той информации, которую мы получаем — отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова?", — рассказал Зеленский.

По его словам, наличие значительного количества российских войск вблизи наших границ грозит эскалацией конфликта.

"Потому что когда у вас большое количество военных вдоль границ или контактной линии, то любая провокация может закончиться конфликтом", — отметил президент.

Зеленский предположил, что вероятность провокаций есть, в частности, в середине сентября, когда будет происходить "Запад-2021". Однако он убежден, что в полномасштабной войне Россия не заинтересована.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что РФ затягивает проведение его встречи с Путиным.

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