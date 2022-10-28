Зеленский заявил, что России может понадобиться новая волна отправки людей на войну: "Мы готовимся"

Президент рассказал о плохо подготовленных мобилизованных россиянах, которых бросают на фронт.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления России о завершении мобилизации и сказал, что на самом деле агрессору могут понадобиться новые волны отправки граждан на фронт.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 28 октября.

"Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации... О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы чувствуем на передовой совсем другое", — заметил Зеленский.

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"Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовленных и экипированных, которые настолько грубо применяются командованием, что это позволяет предположить, что уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну", – предположил президент.

Он заверил, что "мы к этому готовимся".

"Готовимся к тому, что нынешнее российское руководство будет искать какие-то новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам в Иране", – отметил глава государства.

Напомним, 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении "частычной" мобилизации и сказал, что мобилизовать удалось якобы 300 тыс. человек. При этом Шойгу утверждает, что 82 тыс. мобилизованных уже воюют против Украины.

В то же время, по данным украинской разведки по состоянию на 24 октября, в России призвали по меньшей мере 200 тыс. человек с начала "частычной" мобилизации. Она продолжается до сих пор, но пропагандистам приказали не распространять эту информацию.

Несмотря на заявления о якобы завершении мобилизации, российская Госдума разрешила мобилизовать людей с судимостью за тяжкие преступления.

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