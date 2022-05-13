Зеленский заявил, что Россия должна сделать первый понятный шаг для переговоров

Зеленский заявил, что Россия должна сделать первый понятный шаг для переговоров

Зеленский назвал первый шаг, который должна сделать РФ для переговоров, и рассказал, какого мира хочет Украина

Россия в переговорах с Украиной должна сделать первый ясный шаг.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

Также он рассказал, какого мира хочет Украина.

"Уважения к суверенитету, к территориальной целостности, традициям, народу, языку. Уважения к людям, обществу и независимости нашего государства. Я сейчас сказал банальные вещи, но именно все эти обычные нормальные вещи нарушила РФ. И для этого нужно их восстановить — вывести свои войска с нашей земли. Наших войск на территории РФ нет. Вывести войска, деоккупировать наши дома, я уже не говорю о том, что надо вернуть все награбленное из обычных домов", — отметил глава государства.

Президент также отметил, что украинская сторона не будет делать никаких компромиссов относительно своей независимости.

"В переговорах мы готовы говорить – по крайней мере выйдите с той территории, которую вы оккупировали начиная с 24 числа. Да, вы будете на некоторых наших временно оккупированных территориях продолжать стоять, к сожалению, но это первый понятный шаг, чтобы о чем-то говорить, давайте это сделаем. Мы не слышим ответа на этот вопрос", — резюмировал Зеленский, добавив, что будут репарации, суды, приговоры.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что готов к диалогу с российским диктором Владимиром Путиным. Тем не менее, этот диалог должен быть без посредников и российских ультиматумов.

Читайте также: