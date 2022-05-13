Зеленский заявил, что Россия должна сделать первый понятный шаг для переговоров

Зеленский назвал первый шаг, который должна сделать РФ для переговоров, и рассказал, какого мира хочет Украина
Россия в переговорах с Украиной должна сделать первый ясный шаг.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai1.
Также он рассказал, какого мира хочет Украина.
"Уважения к суверенитету, к территориальной целостности, традициям, народу, языку. Уважения к людям, обществу и независимости нашего государства. Я сейчас сказал банальные вещи, но именно все эти обычные нормальные вещи нарушила РФ. И для этого нужно их восстановить — вывести свои войска с нашей земли. Наших войск на территории РФ нет. Вывести войска, деоккупировать наши дома, я уже не говорю о том, что надо вернуть все награбленное из обычных домов", — отметил глава государства.
Президент также отметил, что украинская сторона не будет делать никаких компромиссов относительно своей независимости.
"В переговорах мы готовы говорить – по крайней мере выйдите с той территории, которую вы оккупировали начиная с 24 числа. Да, вы будете на некоторых наших временно оккупированных территориях продолжать стоять, к сожалению, но это первый понятный шаг, чтобы о чем-то говорить, давайте это сделаем. Мы не слышим ответа на этот вопрос", — резюмировал Зеленский, добавив, что будут репарации, суды, приговоры.
Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что готов к диалогу с российским диктором Владимиром Путиным. Тем не менее, этот диалог должен быть без посредников и российских ультиматумов.
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