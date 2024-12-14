Россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что Москва втянула еще одно государство в войну.

Россия начала использовать солдат из Северной Кореи в штурмах в Курской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Сегодня уже есть предварительные данные о том, что россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи – заметное количество. Россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области", — заявил глава государства.

По его словам, в будущем северокорейцы могут быть задействованы на других участках фронта. Он отметил, что "потери среди этой категории уже тоже заметны".

"Фактически Москва втянула в эту войну еще одно государство, причем втянула максимально. И если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили? Именно Путин делает шаги, расширяющие и продолжающие эту войну. Именно он отталкивает возможность мира". И он хочет, чтобы и в Азии у мира добавилось проблем. Именно для этого россияне учат Северную Корею современной войне" – добавил президент.

Он подчеркнул, что Путин игнорирует призывы международного сообщества к деэскалации.

"Мы будем защищаться, в том числе против этих северокорейцев", – заявил Зеленский.

Напомним, в ГУР ранее сообщало, что 13 декабря находящиеся на территории России подразделения армии КНДР были приведены в состояние боевой готовности.

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