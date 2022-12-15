Зеленский заявил, что россияне ответственны за войну: "Разрешили лидеру захватить чужую землю"

Он призвал россиян выходить на протесты и не бояться 25 суток ареста, когда в Украине убивают мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ответственны за вторжение их президента Владимира Путина в чужую страну, ведь разрешили ему это сделать.

Об этом глава государства сказал в интервью The Economist.

"Граждане этой страны разрешили избранному ими лидеру захватить и убить чужую землю. Они ответственны? Да", – выразил убеждение Зеленский.

"Есть преступники, а есть те, кто очень долго молчал, а потом сказал: "Мы не можем молчать". Если они считают себя хорошими россиянами, они обязательно будут выступать против режима, сделают все, чтобы режим упал, и он упадет. Это вопрос времени. Если он упадет, а ты был рядом и сделал все, что мог, то весь мир будет аплодировать", – добавил президент.

Он также обратился к россиянам с призывом выходить на протесты и не бояться ареста на 25 суток. Ведь российская армия каждый день убивает мирных украинцев.

"Докажите это своим детям. Не бойся, выходи, говори. Забрали на 25 дней? Что такого страшного? Здесь унесли жизни, унесли ребенка навсегда, убили человека навсегда. Почему ты сравниваешь? "Меня выпустили, меня забрали на 25 суток, я свою работу уже выполнил". Нет, не выполнил. Почему? Потому что много лет ты молчал. И ты не виноват передо мной, ты виноват перед собой", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в начале декабря экс-глава МИД Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко заявил, что у Путина есть идея фикс, которую разделяет большинство россиян – необходимость побед и величия. Так что российский диктатор отвечает интересам, желаниям и мечтам этого общества.

Заметим, данные независимых российских опросов на начало декабря свидетельствовали, что граждане РФ до сих пор поддерживают войну против Украины, несмотря на рост усталости от боевых действий.

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