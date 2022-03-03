Зеленский заявил, что Украину "атаковал новый вирус с манией величия" и сравнил танки РФ с саранчей

Первые часы и дни полномасштабного вторжения РФ были очень сложными, сказал Зеленский.
Президент Владимир Зеленский заявил, что неделю назад, 24 февраля, когда Россия напала на Украину, "нас атаковал другой вирус", не похожий на COVID-19. Оккупанты и вражеская техника, по его словам, двигаются по территории как саранча.
Об этом глава государства сказал в новом видеообращении 3 марта.
По словам президента, первые часы и дни полномасштабного вторжения РФ были действительно очень сложными для Украины. Впрочем, украинцы были единственными, а потому выстояли и так далее.
"Ровно два года назад в Украине был зафиксирован первый случай COVID-19. Первые недели борьбы с ним, мы помним, были очень сложными. Но мы были единственными, а значит сильными, а значит, выстояли. Ровно неделю назад Украину атаковал другой вирус. Другая болезнь. И те, кто страдает тяжелой аннексией и тяжелой оккупацией чужих земель. Неделю назад Россия вторглась в нашу Независимую Украину, На нашу землю. Острый припадок агрессии, мания величия, мания преследования. Тяжелые психологические комплексы. Как следствие — ракетные комплексы. Реактивная артиллерия, танки и другая бронетехника просто как саранча. Первые часы и дни полномасштабного вторжения были действительно очень сложными, но мы были единственными, а значит сильными, а значит выстояли и так далее и будет! И дальше стоим!", — сказал Зеленский. .
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217 ед,
- боевых бронированных машин – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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