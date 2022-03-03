Зеленский заявил, что Украину "атаковал новый вирус с манией величия" и сравнил танки РФ с саранчей

Первые часы и дни полномасштабного вторжения РФ были очень сложными, сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что неделю назад, 24 февраля, когда Россия напала на Украину, "нас атаковал другой вирус", не похожий на COVID-19. Оккупанты и вражеская техника, по его словам, двигаются по территории как саранча.

Об этом глава государства сказал в новом видеообращении 3 марта.

По словам президента, первые часы и дни полномасштабного вторжения РФ были действительно очень сложными для Украины. Впрочем, украинцы были единственными, а потому выстояли и так далее.

"Ровно два года назад в Украине был зафиксирован первый случай COVID-19. Первые недели борьбы с ним, мы помним, были очень сложными. Но мы были единственными, а значит сильными, а значит, выстояли. Ровно неделю назад Украину атаковал другой вирус. Другая болезнь. И те, кто страдает тяжелой аннексией и тяжелой оккупацией чужих земель. Неделю назад Россия вторглась в нашу Независимую Украину, На нашу землю. Острый припадок агрессии, мания величия, мания преследования. Тяжелые психологические комплексы. Как следствие — ракетные комплексы. Реактивная артиллерия, танки и другая бронетехника просто как саранча. Первые часы и дни полномасштабного вторжения были действительно очень сложными, но мы были единственными, а значит сильными, а значит выстояли и так далее и будет! И дальше стоим!", — сказал Зеленский. .