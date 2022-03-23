Зеленский заявил, что в Украине был создан сайт для помощи с гуманитарными грузами

Зеленский заявил, что в Украине был создан сайт для помощи с гуманитарными грузами

На сайте help.gov.ua можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создан сайт help.gov.ua. для тех, кто хочет и может помогать с гуманитарными грузами.

Об этом глава государства сказал в видеообращении вечером 22 марта.

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"Важная новость – создан онлайн-инструмент для всех, кто может и хочет помочь с гуманитарными грузами для Украины. Только за две минувшие недели в наше государство поступило уже более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи. Эти грузы быстро распределяются через специальные хабы для регионов. Но обращений – еще больше, еще больше возможностей, еще больше работы. Поэтому, чтобы максимально упростить процесс, создан сайт help.gov.ua", – сказал Зеленский.

На сайте можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз.

"Это для каждого, кто хочет приобщиться. Для каждого, кто может помочь. В Украине и во всем мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24/7", – добавил президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 27-го дня войны

Напомним, во время действия военного положения для ввоза гуманитарной помощи на территорию Украины нужно только заполнить декларацию, форма которой доступна по QR-коду. Заполняет его лицо, пересекающее границу с гуманитарным грузом.