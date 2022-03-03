Зеленский заявил, что в Украине воюют российские армейцы, сверстники его дочери: "Это ужасно"

Зеленский сказал, что для российских матерей откроют доступ, чтобы они забрали своих сыновей.

Президент Владимир Зеленский призвал российских матерей приезжать в Киев забирать своих пленных или погибших сыновей, которых Путин отправил воевать в Украину. По словам президента, не правильно, если тела армейцев останутся в крематориях и их матери не будут знать, почему и где погибли их дети.

Об этом глава государства сказал в разговоре с представителями мировых СМИ в пресс-центре Офиса президента в Киеве.

"...отправили этих ребят, 18-19 лет. Мне 45-й год. У меня дочь такого возраста. Это ужасно. Я не могу даже себе представить, что эти ребята могут быть моими детьми, или детьми моего поколения. И они пришли... Я хочу, чтобы эти матери приехали и забрали, и чтобы те ребята, которые уже здесь погибли, их много, и даже сейчас я бы не хотел, чтобы их в крематории оставили и их матери даже не будут знать за что, почему и где. И это не правильно, это не по-человечески. Поскольку Бог един. Даже, если тебя послали и ты решил убивать других людей. Тебя должен судить Бог, а не крематорий. Пусть они сюда приезжают. Мы всем откроем доступ, пожалуйста. Пусть они приедут и заберут своих детей", — сказал Зеленский.