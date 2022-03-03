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Зеленский заявил, что в Украине воюют российские армейцы, сверстники его дочери: "Это ужасно"

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Зеленский заявил, что в Украине воюют российские армейцы, сверстники его дочери: "Это ужасно"

Associated Press

Зеленский сказал, что для российских матерей откроют доступ, чтобы они забрали своих сыновей.

Президент Владимир Зеленский призвал российских матерей приезжать в Киев забирать своих пленных или погибших сыновей, которых Путин отправил воевать в Украину. По словам президента, не правильно, если тела армейцев останутся в крематориях и их матери не будут знать, почему и где погибли их дети.

Об этом глава государства сказал в разговоре с представителями мировых СМИ в пресс-центре Офиса президента в Киеве.

"...отправили этих ребят, 18-19 лет. Мне 45-й год. У меня дочь такого возраста. Это ужасно. Я не могу даже себе представить, что эти ребята могут быть моими детьми, или детьми моего поколения. И они пришли... Я хочу, чтобы эти матери приехали и забрали, и чтобы те ребята, которые уже здесь погибли, их много, и даже сейчас я бы не хотел, чтобы их в крематории оставили и их матери даже не будут знать за что, почему и где. И это не правильно, это не по-человечески. Поскольку Бог един. Даже, если тебя послали и ты решил убивать других людей. Тебя должен судить Бог, а не крематорий. Пусть они сюда приезжают. Мы всем откроем доступ, пожалуйста. Пусть они приедут и заберут своих детей", — сказал Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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