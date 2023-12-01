Зеленский заявил, что война перешла в новую фазу

Война с агрессорной Россией вступила в новую фазу. Ожидается, что зима усложнит боевые действия после летнего контрнаступления.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью АР.

"У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом – это новая фаза войны", — сказал украинский лидер.

Глава государства отмечает, что зима усложнит боевые действия после летнего контрнаступления. Впрочем, Украина не сдастся.

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не доволен. Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я тоже не могу слишком жаловаться", — заметил Зеленский.

Напомним, в интервью AP Зеленский также заявил, что пока во время контрнаступления Украина не достигла желаемых результатов. По его словам, Украине "не хватает сил, чтобы быстрее добиться желаемых результатов".

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