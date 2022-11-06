Зеленский заявил, что за последствия войны будет отвечать не только Россия

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что отвечать за последствия войны будут все, кто помогает России ее продлевать.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в воскресенье, 6 ноября.

Зеленский подчеркнул, что помогая России, действующий иранский режим продлевает действие тех угроз для мира, которые спровоцированы российской войной.

“Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы бы сейчас были уже ближе к миру. А это значит ближе к полному преодолению продовольственного кризиса. Ближе к преодолению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации энергорынка. Ближе к надежной защите от радиационного шантажа, который Россия не оставляет”, — заявил украинский лидер.

По его словам, каждый, кто "помогает России продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия войны".

Напомним, США опровергли возражение Ирана о поставках своих беспилотников России. По их информации, только летом 2022 года Иран переправил десятки дронов в РФ.

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