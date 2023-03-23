Зеленский заявил о 50 уничтоженных россиянами сел на Херсонщине: "Государство-террорист, которое мы обезвредим"

Президент заверил, что вся украинская земля будет очищена "от всех смертоносных проявлений России".

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о своей поездке в Херсонскую область 23 марта и сообщил, что окккупанты почти полностью уничтожили 50 тамошних сел.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

"Вернулся из Херсонщины – мой день был посвящен прежде всего этой нашей области. Ситуация по безопасности: наши ответы на вражеские обстрелы Херсонщины, контрбатарейная борьба и все остальное, что делают наши воины, чтобы оккупант знал, что террор мы не простим и не забудем", – заверил президент.

Также читайте Зеленский приехал на Херсонщину: о чем общался с местными жителями

Он отметил, что в этот день захватчики в который раз атаковали Херсонщину. Враг ударил по Бериславу, попав в местную администрацию, дома и музей.

"Даже исторический музей в Бериславе для России – это почему-то угроза... Абсолютно лишенное ума государство, чисто государство-террорист. Которое мы обезвредим", – подчеркнул Зеленский.

Он также провел в Херсоне длительное совещание со всеми, кто отвечает за область: за оборону, за социальную ситуацию. Отдельно и внимательно рассмотрели энергетическую ситуацию, вопрос возобновления.

"На свободной территории Херсонщины более 50 сел почти полностью разрушены оккупантом. Кое-где более 90% зданий в селах разбиты. Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство, что жизнь все равно побеждает", — обратил внимание глава государства.

Он добавил, что побывал и в одном из самых больших таких сел – Посад-Покровском, которое было таким до российского вторжения. Президент пообещал сделать все, чтобы это село снова было среди самых больших — "сделаем все для восстановления наших территорий".

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает "восстанавливать нормальность жизни после российского зла". Отдельно он выразил благодарность тем, кто привлечен к разминированию в Херсонской области.

"Конечно, сейчас таких земель еще немного, и работы для наших саперов и пиротехников хватает... Но я уверен, что мы очистим нашу землю от всех смертоносных проявлений России. Вся Украина будет жить", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, в течение 22 марта оккупанты устроили 54 обстрела по территории Херсонщины, в результате которых погиб человек и еще двое получили ранения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.