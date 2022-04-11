Зеленский заявил о десятках тысяч погибших в Мариуполе

Зеленский заявил о десятках тысяч погибших в Мариуполе

Россияне хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом.

В городе Мариуполь Донецкой области во время полномасштабной русско-украинской войны погибли десятки тысяч человек.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления перед парламентом Южной Кореи сегодня, 11 апреля.

Так, президент отметил, что сейчас в Мариуполе самая плохая ситуация, поскольку город заблокирован российскими войсками с 1 марта.

«Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших, но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом», – сказал Зеленский.

Напомним, Святослав Паламарь, заместитель командира полка "Азов", заявил, что бойцы полка никогда не сдадут Мариуполь, но требуют внимания и помощи.

По словам Паламара, несмотря на заявления политиков о постоянной связи с защитниками города, с ними не связываются уже более двух недель.

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