Зеленский заявил о контроле над каждым направлением фронта и прокомментировал обстрелы со стороны РФ

Президент анонсировал возвращение безопасности в прифронтовые города и села во время контрнаступления ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждое фронтовое направление удастся держать под контролем, и высказался о российских обстрелах прифронтовых городов и сел.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении 1 марта.

Зеленский сообщил, что провел длинный, детальный селектор со всеми, кто руководит разными направлениями защиты государства. Речь идет о военных, СБУ, ГУР, внешней разведке, МВД, других чиновниках и Офисе президента.

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"Каждое фронтовое направление держим под контролем. "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" – были доклады по ситуации за сутки", – сказал президент.

Он отметил, что кроме непосредственно фронтовых направлений, было внимание и к прифронтовым территориям – тем городам и районам, которые ежедневно и каждую ночь подвергаются российским обстрелам.

"Никополь и другие громады Днепропетровской области, Запорожье, Херсон и область, прифронтовая часть Донбасса, Харьков и область, Сумщина, Черниговщина. Сейчас на большей части территории нашей страны, где удалось дать относительную безопасность жизни, может не ощущаться, какая жизнь тех наших людей, кто в приграничных районах с Россией, кто на юге нашего государства. Там, где обстрелы. Там, где люди хоть и не на фронте, но все же непосредственно на войне. Там, где Россия постоянно пытается уничтожить все, что есть у людей. Постоянно – и это без преувеличения", – рассказал Зеленский.

В этом контексте он анонсировал возвращение безопасности в прифронтовые зоны вместе с контрнаступлением украинских войск.

"Когда мы готовим активные действия наших военных, всех наших Сил обороны и безопасности, мы имеем в виду и то, что такие активные действия будут постепенно возвращать безопасность тем, кто сейчас в прифронтовой зоне", — сказал президент.

Он отметил, что каждое движение украинского флага вперед будет означать и безопасность людей. Речь идет о тех территориях, которые будут освобождаться от врага, и тех, которые станут более глубоким тылом, и о территориях приграничья.

Напомним, накануне в украинской разведке сообщили, что весной Силы обороны смогут перейти в контрнаступление при условии надлежащих поставок западного оружия. Главной целью контрнаступления в ГУР назвали необходимость "вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России".

Что касается вероятных направлений контрнаступления, то, по мнению военного эксперта Павла Нарожного, оно стартует из Мелитополя и Бердянска. Эксперт объяснил, что деоккупация Мелитополя будет означать отрезание южной группировки врага от линий снабжения. А освобождение Бердянска позволит проводить операции в Азовском море и атаковать Крымский мост.

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