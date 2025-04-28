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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Зеленский заявил о ликвидации высокопоставленных военных РФ – детали

Зеленский сообщил об успешной операции по ликвидации высокопоставленных военных РФ.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о ликвидации представителей высшего командного состава российских вооруженных сил.

Об этом глава государства сообщил по итогам докладов руководителей Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины.

По словам Зеленского, руководитель Службы внешней разведки доложил об успешной операции по ликвидации высокопоставленных военных РФ.

"Справедливость неизбежно приходит", - подчеркнул президент.

Кроме того, глава СБУ доложил о дальнейших результатах в борьбе против российских агентурных сетей и диверсантов в Украине. Зеленский высоко оценил успехи спецслужб и поблагодарил за эффективную работу.

Отдельно президент отметил, что Украина готовит новые санкционные решения. По его словам, ему уже представили материалы, обосновывающие необходимость новых ограничительных мер, и готовятся соответствующие представления на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, что в Балашихе в Московской области 25 апреля взорвался автомобиль с заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России Ярославом Москаликом.

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