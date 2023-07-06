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Зеленский заявил о необходимости предоставить Украине ракеты ATACMS: "Ракеты ускорят наши шаги вперед"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Зеленский заявил о необходимости предоставить Украине ракеты ATACMS: "Ракеты ускорят наши шаги вперед"

Ракеты ATACMS способны поражать окупантов на большом расстоянии. / Фото: Associated Press

Для украинских военных подобные ракеты откроют новый потенциал на поле боя.

Украинским военным нужны американские баллистические ракеты ATACMS. Благодаря им ВСУ могут начать активные действия по некоторым направлениям.

Об этом и интервью CNN рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, дальнобойные ракеты, в первую очередь, сохранят жизнь украинских военных и ускорят шаги вперед.

“Сегодня происходит другая война. И в первую очередь техника сохраняет жизнь людей. ATACMS очень важны, потому что мы можем поражать цели на далеком расстоянии. И не терять наших людей. У России есть дальнобойное оружие. Поэтому ATACMS очень важны, они ускорят наши шаги вперед. По некоторым направлениям они просто дадут нам возможность начать. А просто бросать наших людей, чтобы их просто убило дальнобойное оружие россиян – это не по-человечески, мы этого делать не будем. Поэтому ATACMS – приоритет, да”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Россия теряет преимущество в тяжелом оружии на фронте в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
229
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