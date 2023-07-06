Зеленский заявил о необходимости предоставить Украине ракеты ATACMS: "Ракеты ускорят наши шаги вперед"

Украинским военным нужны американские баллистические ракеты ATACMS. Благодаря им ВСУ могут начать активные действия по некоторым направлениям.

Об этом и интервью CNN рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, дальнобойные ракеты, в первую очередь, сохранят жизнь украинских военных и ускорят шаги вперед.

“Сегодня происходит другая война. И в первую очередь техника сохраняет жизнь людей. ATACMS очень важны, потому что мы можем поражать цели на далеком расстоянии. И не терять наших людей. У России есть дальнобойное оружие. Поэтому ATACMS очень важны, они ускорят наши шаги вперед. По некоторым направлениям они просто дадут нам возможность начать. А просто бросать наших людей, чтобы их просто убило дальнобойное оружие россиян – это не по-человечески, мы этого делать не будем. Поэтому ATACMS – приоритет, да”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Россия теряет преимущество в тяжелом оружии на фронте в Украине.

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