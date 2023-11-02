Зеленский заявил о попытке наступления врага на Угледарском направлении: что сейчас на фронте

В то же время ВСУ продолжают оборонные действия в Авдеевке и наступательные операции на юге.

Российские войска попытались наступать на Угледарском направлении, однако Силы обороны Украины остановили эту попытку, нанеся врагу потери.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селектора 2 ноября.

Зеленский рассказал, что получил информацию о ситуации на фронте.

Ситуация на фронте 2 ноября

"Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых", — уточнил глава государства.

Он также сообщил, что ВСУ продолжают оборонные действия в Авдеевке и наступательные операции на юге.

Минобороны отчиталось о поступлении снарядов, ракет и техники. Разведки проинформировали о ситуации на фронте, на международной арене и в состоянии врага.

"Также подытожили результаты работы "зернового коридора" за октябрь. Динамика положительная. Финализируем формат страхования для судов, что придаст уверенности нам и перевозчикам", — резюмировал Зеленский.

Напомним, утром 2 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают свое наступление под Бахмутом и на Мелитопольском направлении. За сутки защитники отбили более 50 российских атак на разных направлениях фронта.

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