Зеленский заявил о сильном давлении россиян на одном из направлений на фронте

В настоящее время российская армия оказывает сильное давление в Харьковском направлении. Чтобы вытеснить оккупантов, Вооруженным силам следует перейти к контрнаступлению.

Об этом во время форума "Украина. Год 2024" заявил президент Владимир Зеленский.

"Я скажу откровенно: интенсивность применения артиллерии была где-то 1 до 12 на конец года (2023-го — Ред.). Сейчас у нас — 1 до 7. Это уменьшение их преимущества в количестве, но тем не менее преимущество существенно. Нам нужно перейти к контрнаступательным операциям, где мы шли — 1 к 1,5, или 1 к 2. Тогда мы сможем оттеснить россиян", — подчеркнул глава государства.

По его словам, пока нет такого количества.

"Мы можем стоять или будем терять 100 метров, 50 метров... Все это для нас важно, но стратегически важнее не потерять людей", — добавил Зеленский.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов оценил, сможет ли Россия захватить Донбасс в этом году.

Читайте также: