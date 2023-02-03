Зеленский заявил о тяжелой ситуации на фронте и сообщил о достижениях защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на фронте 3 февраля остается тяжелой, в то же время поблагодарив военных за достижения в защите государства.

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

Он подчеркнул, что самая тяжелая ситуация – на Донецком направлении.

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"Ситуация на фронте остается очень тяжелой, особенно на Донецком направлении. Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают жесткое давление оккупанта, которые четко и полностью выполняют задачи по защите наших позиций, и которые даже в таких тяжелых условиях, которые на передовой сейчас, дают Украине хорошие новости", – заявил Зеленский.

В частности, он поблагодарил 10-ю горно-штурмовую бригаду за успешные контрнаступательные действия в Донецкой области; бойцов 54-й отдельной механизированной бригады – за храбрость и стойкость в боях за Донбасс; 81-ю отдельную аэромобильную бригаду и 66-ю отдельную механизированную бригаду – за защиту Луганщины и стальную прочность.

"И отдельно хочу отметить наших нацгвардейцев – третью бригаду оперативного назначения Нацгвардии. Ребят, успешно "минусующих" вражескую авиацию на Донетчине. Спасибо вам", – сказал президент.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, но несут большие потери.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин поставил командованию армии задачу до марта захватить весь Донбасс. Однако по оценкам аналитиков Института изучения войны, у России нет сил, чтобы захватить более 11 300 кв. км неоккупированной Донетчины.

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