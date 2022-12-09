Зеленский заявил о тяжелой ситуации на фронте: "Не осталось живого места"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 9 декабря, что ситуация на фронте остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная… На земле этих районов уже давно не осталось живого места – не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины", – рассказал Зеленский.

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Он также поблагодарил всех украинских героев, солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях.

"Отражают атаки и наносят врагу ощутимые потери – в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом", – высказался президент о защитниках Украины.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили вечером 9 декабря, что лккупанты дальше сосредотачивают усилия на наступлении на Бахмутском направлении. В то же время, на Лиманском и Авдеевском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на вышеуказанных направлениях россияне пытаются идти в контрнаступление в ответ на активные наступательные действия со стороны ВСУ. Захватчики стремятся восстановить свои утраченные ранее позиции, однако успеха не имеют.

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