Зеленский заявил о жесткой ситуации на фронте и обратился к военным

Президент сообщил о ситуации в Харьковской и Донбассе, где продолжаются тяжелые бои.

Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы Харьковской области. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и российские оккупанты пытаются в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 12 мая.

Он обратился к украинским военным и поблагодарил их за то, что они удерживают позиции и уничтожают оккупанта.

“Артиллерия, дроны – все, кто задействован, и задействован метко, – я вам благодарю. Задача наша очевидна: надо нанести оккупанту наибольшие потери”, — сказал президент.

Неизменное внимание также другим направлениям боевых действий – не менее обостренные сейчас донецкие направления.

"Собственно, замысел ударов на Харьковщине в том, чтобы растянуть наши силы и подвесить моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться. Покровское направление, несмотря ни на что, наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие Лиманское, Времевское направления, Краматорское, Купянское”, — рассказал Зеленский.

По его словам, наши воины достойно отвечают оккупанту и делают все возможное, часто и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать оккупанту огнем.

Напомним, российская армия продолжает давить и продвигаться в глубь Харьковской области. По состоянию на 12 мая увеличилась так называемая "серая зона", а также количество населенных пунктов, где идут активные боевые действия.

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