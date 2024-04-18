Зеленский заявил об угрозе атак на АЭС Украины и сделал призыв к Евросовету

Глава государства подчеркнул, что российский террор может остановить только ПВО – конкретные системы, такие как Patriot, Iris-T, Samp-T, Nasams.

Президент Владимир Зеленский не исключает, что Россия может атаковать инфраструктуру атомных электростанций Украины, поэтому призвал предоставить государству современные средства ПВО.

Об этом глава государства заявил 17 апреля, выступая на заседании Евросовета по видеосвязи.

Зеленский сообщил, что Россия уже уничтожила почти всю украинскую тепловую энергетику. Террористическим атакам подвергаются плотины, оборудование гидроэлектростанций и газовая инфраструктура.

АЭС находятся под угрозой российских атак

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"Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает жестоко играть с безопасностью Запорожской АЭС. Мы не исключаем, что инфраструктура других наших атомных электростанций и распределительных сетей также находится под угрозой со стороны российского террора", – отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что это может остановить только ПВО – конкретные системы, такие как Patriot, Iris-T, Samp-T, Nasams.

"Системы, которые у вас есть. Они нужны Украине прямо сейчас – нужны, чтобы помешать Путину использовать террористические методы", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что для защиты жизней от российского террора должны быть использованы и замороженные активы РФ. Он призвал европейцев постараться ограничить доходы страны-агрессора.

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Зеленский призвал предоставить Украине оружие

Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин сейчас надеется, что ему удастся добиться успеха в своем контрнаступлении на поле боя, и единственными корнями этой надежды является нехватка оружия среди украинских солдат.

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"Мы активно работаем с Соединенными Штатами, чтобы добиться надлежащего решения Конгресса по американскому пакету поддержки. И я прошу каждого из вас подключиться к общению с нашими американскими партнерами, чтобы их поддержка была реальной", – призвал Зеленский.

Он отметил, что "мы пока не видели миллиона артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили".

"Кроме того, некоторые другие инициативы еще не реализованы в полной мере, и это прежде всего сказывается на том, чем могут воспользоваться наши солдаты на фронте и чего им еще, к сожалению, придется ждать. Прошу ускорить реализацию наших с вами договоренностей – как по поставкам и совместном производстве вооружения и боеприпасов, так и по финансированию соответствующих проектов", – призвал президент.

К слову, ранее в Генштабе ВСУ предупредили, что российские оккупанты готовятся устроить очередную провокацию на Запорожской АЭС и обвинить в этом Украину.

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