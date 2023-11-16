Зеленский заявил об усилении ПВО: "Не все сейчас можно рассказать публично"

По его словам, Харьков, Донетчина и Запорожье – нуждаются в большем количестве систем.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце дня 16 ноября обратился к украинским. Он поблагодарил всех защитников неба, которые каждую ночь и каждый день находятся на боевом дежурстве.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, только в эту ночь украинские защитники сбили 16 российских "Шахедов".

“Благодарю всех летчиков и инженеров Воздушных сил Украины, всех наших зенитчиков и воинов мобильных огневых групп. Каждый раз, когда у них есть результат, это результат для всего государства. Это спасение для наших людей, наших городов, украинской инфраструктуры. Конечно, я благодарю всех в мире, кто помогает. География нашего сотрудничества ради воздушного щита для Украины очень широка. Не все сейчас можно рассказать публично. Но что точно, так это то, что Украина постоянно становится сильнее. Возможности нашей ПВО увеличиваются”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что впереди много работы. Такие города, как Харьков, такие регионы, как Донетчина и Запорожье, нуждаются в большей системе, больше безопасности.

“Эта задача есть у всех наших дипломатов, у всего нашего государства. Я благодарю всех, кто эффективен в этом. Слава всем, кто сражается и работает ради Украины и нашей независимости. Спасибо всем, кто помогает. Слава Украине”, — подчеркнул президент.

Напомним, что в Киев 16 ноября прибыл новоиспеченный глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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