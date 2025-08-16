Зеленский заявил об успехах ВСУ возле важных городов на Донбассе

Владимир Зеленский. / © president.gov.ua

Вторые сутки подряд украинские Вооруженные силы имеют успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области - в направлении Доброполья и Покровска.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главкома Александра Сырского.

"Защищаем наши позиции по всей линии фронта и уже вторые сутки подряд имеем успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области - в направлении Доброполья и Покровска", - сообщил глава государства.

Сейчас в этом районе, в частности, идет уничтожение оккупантов, которые пытались просачиваться вглубь наших позиций. По словам президента, важно пополнение обменного фонда для российскими военными.

Отметим, президент особо отметил подразделения 1-го корпуса Нацгвардии "Азов", подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Сагайдачного, а также подразделения нашей 93-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, вчера в "Азове" сообщили, что удалось остановить прорыв фронта возле Доброполья. Силы Обороны Украины отвергли врага вблизи Рубежного, Золотого Колодца, Веселого, Свободного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого.

Аналитики DeepState добавили, что ВСУ после тяжелых нескольких дней работы смогли в определенной степени стабилизировать ситуацию по отрезку населенных пунктов Весело-Золотой Колодец-Кучеров Яр на Покровском направлении. Однако аналитики добавляют, что говорить о полном успехе рано.

