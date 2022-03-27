Зеленский заявляет, что сейчас идеальной победы не будет, но назвал самое важное, что уже одержала Украина

Он отметил, что Украина дорогой ценой уже получила признание в мире
Украине нужна победа, как стране, которая этого заслуживает, но в этой ситуации, что сейчас есть, победа не может быть идеальной.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с представителями украинских медиа.
Он рассказал, что ему бы сейчас хотелось и считает ли он то, что сейчас уже можно говорить, что украинцы вошли в историю.
«Чего я хочу, чтобы все то, что делаем мы, все, что вы делаете, наши военные и что делают люди, чтобы это было не зря. Все эти жертвы, чтобы были не просто так. То, что оно должно привести к прекращению войны, то, что должно привести к победе в нашем понимании. Я понимаю, что в этот момент идеальной победы не будет, но она нужна нам, как стране, которая этого заслуживает, и я точно знаю, что глобальная победа в целом», — заявил Зеленский.
Он отметил, что Украина дорогой ценой, уже получившей признание в мире, стала лидером и перестала для многих в мире быть частью России.
«И точно понимаю, что в этой победе вы абсолютно правы, что людям нужно услышать, какая Украина будет завтра. Но я точно вижу, что Украина завтра уже наступила. Вопрос просто в том, что сейчас мы занимаемся войной. Но что сейчас страна таких объединенных людей это уже получилось. Мы уже победили в этом. А дальше, чтобы мы не делали, чтобы мы не строили, все будет именно так на высоком уровне. Может, цена дорогая, которая нам еще точно неизвестна, но мы точно стали в мире лидерами, субъектами и не за кулисами находимся. Мне кажется, это важно. Важно, что Украина для всего мира перестала быть частью Российской Федерации, мне кажется, что это самое важное, что с нами произошло», — заявил президент.
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