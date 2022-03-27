Зеленский заявляет, что сейчас идеальной победы не будет, но назвал самое важное, что уже одержала Украина

Зеленский заявляет, что сейчас идеальной победы не будет, но назвал самое важное, что уже одержала Украина

Он отметил, что Украина дорогой ценой уже получила признание в мире

Украине нужна победа, как стране, которая этого заслуживает, но в этой ситуации, что сейчас есть, победа не может быть идеальной.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с представителями украинских медиа.

Он рассказал, что ему бы сейчас хотелось и считает ли он то, что сейчас уже можно говорить, что украинцы вошли в историю.

«Чего я хочу, чтобы все то, что делаем мы, все, что вы делаете, наши военные и что делают люди, чтобы это было не зря. Все эти жертвы, чтобы были не просто так. То, что оно должно привести к прекращению войны, то, что должно привести к победе в нашем понимании. Я понимаю, что в этот момент идеальной победы не будет, но она нужна нам, как стране, которая этого заслуживает, и я точно знаю, что глобальная победа в целом», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина дорогой ценой, уже получившей признание в мире, стала лидером и перестала для многих в мире быть частью России.

«И точно понимаю, что в этой победе вы абсолютно правы, что людям нужно услышать, какая Украина будет завтра. Но я точно вижу, что Украина завтра уже наступила. Вопрос просто в том, что сейчас мы занимаемся войной. Но что сейчас страна таких объединенных людей это уже получилось. Мы уже победили в этом. А дальше, чтобы мы не делали, чтобы мы не строили, все будет именно так на высоком уровне. Может, цена дорогая, которая нам еще точно неизвестна, но мы точно стали в мире лидерами, субъектами и не за кулисами находимся. Мне кажется, это важно. Важно, что Украина для всего мира перестала быть частью Российской Федерации, мне кажется, что это самое важное, что с нами произошло», — заявил президент.

Владимир Зеленский побеседовал с украинскими журналистами

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