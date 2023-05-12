В ОП опровергли заявления о выступлении Зеленского на "Евровидении-2023"

Издание The Times заявило, что организаторы Евровидения отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении. Впрочем, в Офисе президента эту информацию опровергли.

Соответствующее заявление обнародовал в спикер Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение".

"Информация The Times не соответствует действительности. ОП не обращался к организаторам песенного конкурса с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса", – подчеркнул Никифоров.

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Напомним, в Ливерпуле состоялся второй полуфинал "Евровидения", по итогам которого стали известны все участники финала песенного конкурса.