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В ОП опровергли заявления о выступлении Зеленского на "Евровидении-2023"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Время на прочтение
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В ОП опровергли заявления о выступлении Зеленского на "Евровидении-2023"

В ОП опровергли слухи о выступлении Зеленского на "Евровидении-2023" / Фото: Getty Images

Завтра, 13 мая, в Ливерпуле состоится финал песенного конкурса.

Издание The Times заявило, что организаторы Евровидения отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении. Впрочем, в Офисе президента эту информацию опровергли.

Соответствующее заявление обнародовал в спикер Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение".

"Информация The Times не соответствует действительности. ОП не обращался к организаторам песенного конкурса с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса", – подчеркнул Никифоров.

Напомним, в Ливерпуле состоялся второй полуфинал "Евровидения", по итогам которого стали известны все участники финала песенного конкурса.

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Дата публикации
Просмотры
717
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