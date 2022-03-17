Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала кадры войны в Украине

Также певица удалила из своего канала почти все видео. Она оставила только клип "Не стреляйте" и кавер на песню "Відпусти" группы "Океан Ельзи".

С тех пор, как на территории Украины началась война, некоторые российские звезды начали осуждать действия российской власти и публично демонстрировать свою гражданскую позицию.

В частности, популярная российская певица Земфира ранее публиковала посты с призывами прекратить войну. Сейчас она в своем YouTube-канале выложила видео на трек "Не стреляйте" в версии группы The Uchpochmack, основанной вместе с её племянниками.

В ролике исполнительница показала жуткие кадры войны в Украине: как российские оккупанты обстреливают жилые дома, разрушают города, убивают людей. Вместе с тем, Земфира в клипе осветила, как проходят антивоенные митинги в РФ, как полиция забирает россиян в отделения.

Кроме того, на своем YouTube-канале певица удалила почти все видео. Она оставила только клип "Не стреляйте" и кавер на песню "Відпусти" группы "Океан Ельзи".

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