Землетрясения и наводнения в результате войны: эколог предупредил об угрозе

Использование тяжелого вооружения может привести к разрушению шахт и техногенно обусловленным землетрясениям.

Война России против Украины чревата землетрясениями и наводнениями. В частности, удары тяжелым вооружением могут привести к разрушению шахт и техногенно обусловленным землетрясениям.

Об этом рассказал эколог МБО "Экология-Право-Человек" Анатолий Павелко, сообщает "Телеграф".

Эколог сообщил, что пока нет данных о причинении землетрясений боевыми действиями (кроме теоретически ядерной войны). В то же время, когда речь идет о Донбассе, "риски имеют место".

"Эта территория чрезвычайно плотно насыщена разного рода техногенными объектами (шахтами и карьерами), которые находятся в неустойчивом с геологической точки зрения состоянии. В данном случае использование тяжелого вооружения действительно может привести к разрушению шахт и подтоплений, не природным, но техногенно обусловленным землетрясениям", – объяснил специалист.

Он добавил, что такие землетрясения обычно носят более локальный характер, но их последствия могут быть разрушительными.

Павелко также рассказал, что боевые действия могут ухудшить ситуацию с наводнениями. Прежде всего, это будет происходить в тех случаях, когда из-за боевых действий разрушается техногенно созданный природный объект.

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"К примеру, разрушение Каховского водохранилища, Сумской плотины или уничтожение плотин на реке Оскол в Харьковской области, в результате чего имели место наводнения, затопление территорий, разрушение инфраструктуры, нарушение водоснабжения, кардинальное нарушение гидрологического режима", — сообщил эколог.

"Что касается паводков, это может происходить косвенно, через техногенную систему, когда в результате ее нарушения явления природного характера усиливаются. Например, паводковая волна может стать более высокой и мощной", — добавил специалист.

Он также обратил внимание, что на сегодняшний день в Украине уничтожены тысячи гектаров леса. Таким образом, леса прекращают выполнять водоохранные и климатоохранные функции. В результате могут возникнуть катастрофические засухи, ветровая эрозия и выдувание верхнего слоя почвы.

К слову, ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как россияне подрывали Каховскую ГЭС. По его словам, это был теракт, который привел к техногенной катастрофе, экоциду и человеческим жертвам.

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